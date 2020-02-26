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26.02.2020 - 00:48 |

Bugün (26 Şubat) hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

Yurt genelinde birkaç haftadır etkili olan soğuk hava sonrası vatandaşlar hava durumu ile ilgili arayışlarını artırdı. Peki 26 Şubat Çarşamba günü hava durumu nasıl olacak? İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan günün son dakika hava durumu tahminleri...

Bugün (26 Şubat) hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Ardahan ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa), yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir

İSTANBUL 7°C, 17°C Parçalı bulutlu

ANKARA 2°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 19°C Parçalı bulutlu

Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.
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