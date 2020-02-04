Bugün (4 Şubat) hava durumu nasıl olacak? İstanbu'a kar ne zaman yağacak?
Dün birçok bölgede bahar havası yaşandı. Bugün hava sıcaklığı düşerken vatandaşlar da hava durumunu merak ediyor. 81 ilde yaşayan yurttaş Bugün (4 Şubat) hava durumu nasıl olacak? sorusuna cevap bulmaya çalışırken İstanbullular da ne zaman kar yağacağını araştırıyor.
Meteoroloji'nin son geçtiği verilere göre hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. İşte 4 Şubat hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Manisa, Denizli, Uşak, Ankara, Çankırı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batısı ile sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu... Öte yandan perşembe günü İstanbul'da kar bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
KOCAELİ °C, 17°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Aydın, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı hafif yağmurlu, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
DÜZCE °C, 17°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 9°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BAYBURT °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmurlu
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yağmurlu
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
SİİRT °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu