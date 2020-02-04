Bugün (4 Şubat) hava durumu nasıl olacak? İstanbu'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'nin son geçtiği verilere göre hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. İşte 4 Şubat hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Manisa, Denizli, Uşak, Ankara, Çankırı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batısı ile sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu... Öte yandan perşembe günü İstanbul'da kar bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 17°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Aydın, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı hafif yağmurlu, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 9°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmurlu

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yağmurlu

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu