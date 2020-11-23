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23.11.2020 - 12:59 |

Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman? 65 yaş üstü - 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

Yarın 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların koronavirüste risk grubunda yer almaları nedeniyle çeşitli covid-19 önlemleri uygulamaya konuldu. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle duyurulan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri için 20 Kasım Cuma itibariyle yeni kısıtlamalar gündeme geldi. Peki, 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilir?

Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman? 65 yaş üstü - 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma kısıtlaması ilk olarak 22 Kasım Cumartesi uygulanmaya başladı. Ancak 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar, hafta içi de belirli saat aralıklarında sokakta olabilecekler. Koronanın yayılımının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen koronavirüs önlemleri ile market, bakkal, AVM, kafe çalışma saatleri de düzenlenmiştir. İşte, 20 yaş altı ve 5 yaş üstü sokağa çıkma saatleri...

BUGÜN 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgide, ''Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Koronavirüs yasakları ile birlikte 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı için sokağa çıkma saatleri de değiştirildi.

HAFTA İÇİ

10:00'dan önce 

20 yaş altı - Yasak20 - 65 yaş arası - Serbest65 yaş üstü - YasakRestoran ve Kafeler - Kapalı

10:00 - 13:00 

20 yaş altı: Yasak20 - 65 yaş arası: Serbest65 yaş üstü: SerbestRestoran ve Kafeler: Açık

13:00 - 16:00

20 yaş altı: Serbest20 - 65 yaş arası: Serbest65 yaş üstü: YasakRestoran ve Kafeler: Açık

16:00 - 20:00

20 yaş altı: Yasak20 - 65 yaş arası: Serbest65 yaş üstü: YasakRestoran ve Kafeler: Açık

20:00'den sonra

20 yaş altı: Yasak20 - 65 yaş arası: Serbest65 yaş üstü: YasakRestoran ve Kafeler: Kapalı

HAFTA SONU

10:00'dan önce 

20 yaş altı: Yasak20 - 65 yaş arası: Yasak65 yaş üstü: YasakRestoran ve Kafeler: Kapalı

10:00 - 13:00 

20 yaş altı: Yasak20 - 65 yaş arası: Serbest65 yaş üstü: SerbestRestoran ve Kafeler: Açık

13:00 - 16:00

20 yaş altı: Serbest20 - 65 yaş arası: Serbest65 yaş üstü: YasakRestoran ve Kafeler: Açık

16:00 - 20:00

20 yaş altı: Yasak20 - 65 yaş arası: Serbest65 yaş üstü: YasakRestoran ve Kafeler: Açık

20:00'den sonra

20 yaş altı: Yasak20 - 65 yaş arası: Yasak65 yaş üstü: YasakRestoran ve Kafeler: Kapalı

 

Emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyorTürkiye'de petrol üretiminin ilk kez gerçekleştirildiği Raman-8 kuyusu 72 yıldır faaliyetini sürdürüyor. Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerinde ileri bir noktaya gelirken, serüvenin ilk başladığı Batman'daki emektar kuyuda üretim kesintisiz devam ediyor.
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