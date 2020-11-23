Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman? 65 yaş üstü - 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma kısıtlaması ilk olarak 22 Kasım Cumartesi uygulanmaya başladı. Ancak 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar, hafta içi de belirli saat aralıklarında sokakta olabilecekler. Koronanın yayılımının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen koronavirüs önlemleri ile market, bakkal, AVM, kafe çalışma saatleri de düzenlenmiştir. İşte, 20 yaş altı ve 5 yaş üstü sokağa çıkma saatleri...

BUGÜN 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgide, ''Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Koronavirüs yasakları ile birlikte 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı için sokağa çıkma saatleri de değiştirildi.

HAFTA İÇİ

10:00'dan önce

20 yaş altı - Yasak 20 - 65 yaş arası - Serbest 65 yaş üstü - Yasak Restoran ve Kafeler - Kapalı

10:00 - 13:00

20 yaş altı: Yasak 20 - 65 yaş arası: Serbest 65 yaş üstü: Serbest Restoran ve Kafeler: Açık

13:00 - 16:00

20 yaş altı: Serbest 20 - 65 yaş arası: Serbest 65 yaş üstü: Yasak Restoran ve Kafeler: Açık

16:00 - 20:00

20 yaş altı: Yasak 20 - 65 yaş arası: Serbest 65 yaş üstü: Yasak Restoran ve Kafeler: Açık

20:00'den sonra

20 yaş altı: Yasak 20 - 65 yaş arası: Serbest 65 yaş üstü: Yasak Restoran ve Kafeler: Kapalı

HAFTA SONU

10:00'dan önce

20 yaş altı: Yasak 20 - 65 yaş arası: Yasak 65 yaş üstü: Yasak Restoran ve Kafeler: Kapalı

10:00 - 13:00

20 yaş altı: Yasak 20 - 65 yaş arası: Serbest 65 yaş üstü: Serbest Restoran ve Kafeler: Açık

13:00 - 16:00

20 yaş altı: Serbest 20 - 65 yaş arası: Serbest 65 yaş üstü: Yasak Restoran ve Kafeler: Açık

16:00 - 20:00

20 yaş altı: Yasak 20 - 65 yaş arası: Serbest 65 yaş üstü: Yasak Restoran ve Kafeler: Açık

20:00'den sonra