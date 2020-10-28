29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayram olurken 28 Ekim ise yarım gün resmi tatil... Şimdi vatandaşlar, Bugün banka, PTT, kargolar açık mı? Kaçta kapanıyor? sorusuna cevap arıyor.

28 EKİM'DE BANKA, PTT, KARGO AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankalar, PTT, Kargolar 28 Ekim 2019 günü yarım gün çalışacak, 29 Ekim 2019 tarihinde ise tam gün kapalı olacak.