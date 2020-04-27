Bugün başladı! Belgesi olmayan geçemedi...

Corona virüs tedbirleri kapsamında Adalar için alınan kısıtlama kararı bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00'a kadar belirlenen istisnalar dışında Adalar'a giriş ve çıkış yapılamayacak.

Bazı vatandaşların sabah saatlerinde Bostancı İskelesi'nden adalara gidecek olan vapura binmek için iskeleye geldiği görüldü. İskelede bekleyen Şehir Hatları görevlileri adalara gitmek isteyen vatandaşların çalışma ve ikametgah belgeleri olup olmadığını kontrol etti.

Belgelerini gösteren kişiler vapura binerken, belirlenen istisnalar kapsamında belgesi bulunmayan kişilerin vapuruna binmesine izin verilmedi.

"GEÇEMİYORUM, EVRAK ALMAMIZ GEREKİYORMUŞ"



İnşaat sektöründe çalışan Süleyman Akdemir, çalışma belgesi olmadığı için Büyükada'ya gidemedi. Akdemir, "Adaya geçemiyorum. Evrak almamız gerekiyormuş. Aslında çalışma belgemiz var. Bugün geçebilseydik, belgeyi iş yerinden alacaktık. Şu an geçemediğim için iş yeri nasıl gönderecek onu da bilmiyorum" dedi.

VAPURDA KOLTUKLAR BOŞ



Corona virüs tedbirleri kapsamında günübirlik ziyaretçilerin adalara gezmeye gitmesinin önüne geçilmesi için alınan kısıtlama kararı sonrası bu sabah Bostancı'dan Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada seferini yapan vapurda, koltukların büyük bir bölümünün boş olduğu görüldü.



ADALARA GELENLERİN İZİN BELGELERİ TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Polis ekipleri Adalar'a gelen vatandaşların izin belgelerini kontrol etmeye başladı. Kınalıada'da iskele çıkışlarında bekleyen polis ekipleri vatandaşların tek tek kimlik ve izin belgelerini kontrol ediyor.

Corona virüs önemleri kapsamında Adalar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama ile adalara giriş ve çıkış kısıtlaması getirileceği duyurulmuştu. Kısıtlama sonrası bugün sabah saatlerinden itibaren adalara giriş ve çıkışlarında polis ekiplerinde teyakkuz halindeydi.

Kınalıada'da bekleyen polis ekipleri gelen yolcuların kimliklerini ve izin belgelerini tek tek kontrol etti. İzin belgesi olmayanlar ise Kınalıada'ya alınmadıı.