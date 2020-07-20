Bugün deprem mi oldu 20 Temmuz | Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler nerede oldu? Bugün deprem oldu mu? Vatandaşlar bulundukları yerde deprem olup olmadığını merak ediyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen 500 depremi listeliyor. Meydana gelen depremlere resmi internet sayfası üzerinden ulaşmak mümkün. Peki, bugün deprem oldu mu?

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AKDENİZ'DE DEPREM

20 Temmuz saat 00.56'da Girit Adası açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.4 km.