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20.07.2020 - 09:19 |

Bugün deprem mi oldu 20 Temmuz | Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki bugün deprem oldu mu? İşte 20 Temmuz 2020 son depremler listesi.

Bugün deprem mi oldu 20 Temmuz | Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler nerede oldu? Bugün deprem oldu mu? Vatandaşlar bulundukları yerde deprem olup olmadığını merak ediyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen 500 depremi listeliyor. Meydana gelen depremlere resmi internet sayfası üzerinden ulaşmak mümkün. Peki, bugün deprem oldu mu?

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AKDENİZ'DE DEPREM

20 Temmuz saat 00.56'da Girit Adası açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.4 km.

Otomobil hurda yığınına döndüBURSA'nın İnegöl ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton direğe çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise yakındaki bir sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı.
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