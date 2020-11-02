Bugün hangi sınıflar okula başlıyor, 6.7.10.11 sınıflar - okullar ne zaman açılacak?

2020-2021 Eğitim yılının yüz yüze eğitimi kademeli bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz tarihlerde 1.2.3.4.8. ve 12 sınıfların yüz yüze eğitime başlamasından sonra bugün 5. ve 9. sınıflar da okula başlıyor. Peki geriye kalan 6.7.10.11 sınıflar - okullar ne zaman açılacak?

BUGÜN HANGİ SINIFLAR OKULA BAŞLIYOR?

Bugün 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor.

6.7.10.11 SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

6.7.10.11 sınıflar 23 Kasım 2020 tarihinde okula başlayacak.