02.11.2020 - 09:11 |
Bugün hangi sınıflar okula başlıyor, 6.7.10.11 sınıflar - okullar ne zaman açılacak?
Geçtiğimiz tarihlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyurulan 5. ve 9. sınıfların 2 Kasım Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacağı haberi diğer sınıfların öğrencilerini meraklandırdı. MEB tarafından 6.7.10.11. sınıfların ne zaman açılacağı da belirtildi. Milyonlarca öğrenci ise bugün hangi sınıflar okula başlıyor,6.7.10.11 sınıflar - okullar ne zaman açılacak? sorularına cevap arıyor. İşte merakla araştırılan o tarih...
2020-2021 Eğitim yılının yüz yüze eğitimi kademeli bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz tarihlerde 1.2.3.4.8. ve 12 sınıfların yüz yüze eğitime başlamasından sonra bugün 5. ve 9. sınıflar da okula başlıyor. Peki geriye kalan 6.7.10.11 sınıflar - okullar ne zaman açılacak?
BUGÜN HANGİ SINIFLAR OKULA BAŞLIYOR?
Bugün 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor.
6.7.10.11 SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
6.7.10.11 sınıflar 23 Kasım 2020 tarihinde okula başlayacak.