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18.08.2020 - 12:48 |

Meteoroloji hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumu 18 Ağustos

Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler için yağış uyarısında bulundu. Peki, İstanbul'da hava bugün kaç derece olacak? Hangi bölgelerde sağanak bekleniyor? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarısı...

Meteoroloji hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumu 18 Ağustos

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Ağustos 2020 Salı günü için hava durumu ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Peki, bugün bölgelerde nasıl bir hava bekleniyor? İşte son uyarılar ve bölge bölge hava durumu tahminleri...

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI

Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

BUGÜN HAVA NASIL 18 AĞUSTOS 2020

BURSA HAVA DURUMU °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE HAVA DURUMU °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU °C, 30°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA HAVA DURUMU °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ADANA HAVA DURUMU °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA HAVA DURUMU °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ANKARA HAVA DURUMU °C, 29°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK HAVA DURUMU °C, 26°C Az bulutlu ve açık

SAMSUN HAVA DURUMU °C, 29°C Parçalı bulutlu

TRABZON HAVA DURUMU °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM HAVA DURUMU °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP HAVA DURUMU °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA HAVA DURUMU °C, 40°C Az bulutlu ve açık

Saygı Öztürk'ten flaş Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklamasıMillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olur? Meral Akşener ne yapacak? Muharrem İnce stratejisiyle neyi hedefliyor? Son dakika haberine göre; Gazeteci Saygı Öztürk, CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'e Muharrem İnce ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına ilişkin açıklamalar yaptı.
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