Meteoroloji hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumu 18 Ağustos
Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler için yağış uyarısında bulundu. Peki, İstanbul'da hava bugün kaç derece olacak? Hangi bölgelerde sağanak bekleniyor? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarısı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Ağustos 2020 Salı günü için hava durumu ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Peki, bugün bölgelerde nasıl bir hava bekleniyor? İşte son uyarılar ve bölge bölge hava durumu tahminleri...
METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI
Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
BUGÜN HAVA NASIL 18 AĞUSTOS 2020
BURSA HAVA DURUMU °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE HAVA DURUMU °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR HAVA DURUMU °C, 30°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA HAVA DURUMU °C, 35°C Az bulutlu ve açık
ADANA HAVA DURUMU °C, 35°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA HAVA DURUMU °C, 34°C Az bulutlu ve açık
ANKARA HAVA DURUMU °C, 29°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK HAVA DURUMU °C, 26°C Az bulutlu ve açık
SAMSUN HAVA DURUMU °C, 29°C Parçalı bulutlu
TRABZON HAVA DURUMU °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM HAVA DURUMU °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP HAVA DURUMU °C, 35°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA HAVA DURUMU °C, 40°C Az bulutlu ve açık