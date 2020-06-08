MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bugün İstanbul! Akın ettiler...
ABONE OL
08.06.2020 - 17:30 | | DHA

Bugün İstanbul! Akın ettiler...

Hava sıcaklıkları yükseldi, vatandaşlar Menekşe Plajı'nda denize girerek serinledi. Ne sosyal mesafe, ne maske takma kuralına uyulmayan plajdaki kalabalık havadan da görüntülendi.

Bugün İstanbul! Akın ettiler...
Menekşe Plajı'na akın ettiler!
Menekşe Plajı'na akın ettiler!
Menekşe Plajı'na akın ettiler!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonu vatandaşlar parklara, bahçelere, sahil ve plajlara akın etti.

Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk ise haftanın ilk iş gününde de devam etti. Hava sıcaklıkları yükseldi, vatandaşlar kendilerini serin sulara attı. Ancak denize girenlerin, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. 

"KUM BİZİ KORUYOR, VİRÜSTEN KORUR" 

Kendini kuma gömerek virüsten korunacağını iddia eden vatandaş Ercan Cankaplı, “3 aydır evlerde sıkıldık, birden bire kendimizi plajlara attık. Kum bizi koruyor, virüsten korur. Ne yapacağız sıkıntıdan çoluk, çocuk kendimizi plajlara attık. Pazar günü kalabalıktır diye gelemedik. Bari pazartesi gelelim dedik. Kalabalık ama ne yapacaksın, bütün millet sıkıntıdan kendilerini denize attılar" dedi. 

"PANDEMİNİN GEÇTİĞİNE İNANMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Çocukları ile birlikte denize girmek için plaja gelen Zafer Töz ise, “Aslına bakarsanız bize kimse yaklaşmadı, uzak kaldık. Denize de ihtiyacımız var, D vitaminine de ihtiyacımız var. Belki evet, pandemi tam olarak geçmiş değil ama biz geçtiğine inanmaya çalışıyoruz. Uzun süredir içerideydik, onu stresini atmaya çalışıyoruz. Tabii doğru, düşünmemiz gereken insanlar var o başka bir şey ama yine de dayanamıyorsun işte" şeklinde konuştu.

Yılanlar havaların ısınmasıyla ortaya çıkmaya başladıEskişehir'de havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanların sayısının artması, vatandaşları tedirgin ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Köpek yüzünden çıkan tartışmada kan aktı!

Köpek yüzünden çıkan tartışmada kan aktı!

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Tanınmamak için başını bile kaldıramadı

Tanınmamak için başını bile kaldıramadı

Sıradaki Haber