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09.04.2020 - 11:11 | | DHA

Bugün İstanbul... Corona da durduramadı! Yolda görenler telefona sarıldı

Corona virüs salgını sebebiyle sahilde yürüyüş yapmanın yasaklandığı ve cezai işlemlerin uygulandığı şu günlerde İstanbul'da Kartal sahilinde pes dedirten görüntüler ortaya çıktı. Sahilde bir kadın, yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri tarafından hayat kadınına cezai işlem uygulandı.

Bugün İstanbul... Corona da durduramadı! Yolda görenler telefona sarıldı

 

Corona virüsle mücadele kapsamında sahilde yürüyüş ve spor yapmanın yasaklanmasının ardından polis ekipleri Kartal sahilinde bir kadının yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaptığı ihbarını aldı. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Hayat kadını polis ekiplerini görünce yolun karşı tarafındaki ağaçlık alana saklandı. Polis ekipleri saklanan kadını alarak polis otosuna bindirdi ve trafiği tehlikeye düşürmekten 180 lira para cezası uyguladı. Polis tarafından yapılan sorgulamalar sonucunda kadının fuhuştan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

 

Arabasının içine kurduğu yöntem şaşırttı!Gaziantep'te, oto tamircisi Murat Ağbaş (22), corona virüs salgınıyla mücadele için yolculuk sırasında araçların içini dezenfekte eden sistem geliştirdi.
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