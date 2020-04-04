04.04.2020 - 16:40 |
Bugün İstanbul, saat 07.41! Metroda akılalmaz görüntü...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İETT sefer sayılarını ve metrodaki vagon sayısını 8’den 4’e düşürmesi sonrası toplu ulaşımdaki insan yoğunluğu değişmiyor. Bugün saat 07.51, Yenikapı-Kirazlı Metrosu’nda kalabalık yığınlar görüntülendi. Metrodaki insan yoğunluğu manzarası hayretler içinde bıraktı.
Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre, işe gitmek zorunda olan ya da mecburiyetten dışarı çıkmak durumunda kalan İstanbullu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İETT sefer sayılarını ve metrodaki vagon sayısını 8'den 4'e düşürmesi sonrası hâlâ sıkıntı yaşıyor.
Toplu ulaşım araçlarında bazı bölge ve saatlerde insan yoğunluğu manzaraları hâlâ değişmiyor. İş saatlerinde toplu taşıma araçları tıklım tıklım...Bugün sabah da manzara değişmedi. Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda yine insan kalabalığı vardı.
Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki dolu ve kalabalık insan manzarası objektiflere yansıdı. Toplu taşıma seferlerini azaltan İmamoğlu'na tepki gösteriliyor.
İstanbul sınırı kapatıldı! Şehre yürüyerek girdilerCorona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle giriş-çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ girişlerinde araçların geçişine izin verilmezken, seyahat izin belgesi olanlar ise yürüyerek giriş yaptı.