Bugün İstanbul, saat 07.41! Metroda akılalmaz görüntü...

Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre, işe gitmek zorunda olan ya da mecburiyetten dışarı çıkmak durumunda kalan İstanbullu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İETT sefer sayılarını ve metrodaki vagon sayısını 8'den 4'e düşürmesi sonrası hâlâ sıkıntı yaşıyor.

Toplu ulaşım araçlarında bazı bölge ve saatlerde insan yoğunluğu manzaraları hâlâ değişmiyor. İş saatlerinde toplu taşıma araçları tıklım tıklım...Bugün sabah da manzara değişmedi. Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda yine insan kalabalığı vardı.

Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki dolu ve kalabalık insan manzarası objektiflere yansıdı. Toplu taşıma seferlerini azaltan İmamoğlu'na tepki gösteriliyor.