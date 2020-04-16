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16.04.2020 - 10:44 | | İHA

Bugün itibariyle başladı! 510 nüfuslu köy karantinada

Uşak'ta corona virüs tedbirleri kapsamında 510 nüfuslu köy karantinaya alınırken toplamda karantinaya alınan köy sayısı 3'e yükseldi.

Bugün itibariyle başladı! 510 nüfuslu köy karantinada

Uşak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kent merkezine bağlı Mesudiye köyünün karantinaya alındığı belirtildi. 16 Nisan itibariyle karantinaya alınan köyün giriş çıkışlarının ikinci bir değerlendirmeye kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde karantinaya alınan Gürlek ve İlyaslı köyleri dahil olmak üzere karantinaya alınan köy sayısı 3'e yükseldi.

 

 

 

Corona bile durduramadı! İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığıDünyada ve Türkiye'de etkisini devam ettiren corona virüse karşı etkin tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar hastalığı umursamıyor. İstanbulluların birçoğu, hastalığın daha fazla yayılmaması için yapılan evde kal çağrılarına uyarken, bazı vatandaşlar ise hastalık yokmuş gibi yaşantılarını sürdürüyor.
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