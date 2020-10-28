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28.10.2020 - 08:15 |

Bugün ne kandili? Bugün ayın kaçı, günlerden ne, hangi önemli gün?

Bugün ne kandili araştırmasında bulunan vatandaşlar, bugün ayın kaçı, günlerden ne ve hangi önemli günü yaşıyoruz sorularına cevap arıyor. 2020 Dini ve özel bayramlar takviminde 28 Ekim 2020 Çarşamba günü de yer alıyor. İşte bugün için merak edilenler...

Bugün ne kandili? Bugün ayın kaçı, günlerden ne, hangi önemli gün?

2020 Dini Günler takviminde yer alan 28 Ekim 2020 Çarşamba gününün kandil olduğu diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Bugün hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilenmek isteyenler bugün ne kandili sorusuna cevap arıyor. İşre Rebiülevvel ayına girmemizle birlikte 2020 yılının son kandil günü hakkında bilinmesi gerekenler...

BUGÜN NE KANDİLİ?

Bugün Mevlid Kandili idrak ediliyor.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü olarak her yıl Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi Mevlid Kandili olarak idrak edilmektedir.

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