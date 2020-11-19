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19.11.2020 - 19:48 |

Bugün korona virüs tablosunda vaka sayısı 4.542, ölen sayısı 123! İşte detaylı korona virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs tablosu yayımlanmaya devam ediyor. Günlük olarak duyurulan veriler vatandaşları her gün meraklandırıyor. Bugüne ait korona virüs verilerine karşı bilgi almak isteyenler, 19 Kasım korona virüs tablosu ile ilgili arama yapıyor. Peki bugün kaç korona virüs vakası çıktı? Kaç kişiye test yapıldı, kaç kişi korona virüsten hayatını kaybetti?

Bugün korona virüs tablosunda vaka sayısı 4.542, ölen sayısı 123! İşte detaylı korona virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı'na ait https://covid19.saglik.gov.tr/ internet adresi üzerinde günlük olarak paylaşılan korona virüs verileri bugün ne durumda? Son zamanlarda artan vakalardan ve hayatını kaybeden vatandaşlardan sonra virüse karşı yeni önlemler de alınmaya başladı. İşte korona virüste son durum haberimizde...

KORONA VİRÜS TABLOSU 19 KASIM

Bugün korona virüs tablosunda vaka sayısı 4.542, ölen sayısı 123 İşte detaylı korona virüs tablosu

 

GÜNCEL KORONA VİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

Konya'da acı olayKonya'nın Ereğli ilçesinde, elma bahçesinde bulunan 5 metre derinliğindeki havuza düşen işçilerden Suriye uyruklu Muhammed İsyhayman'ı (17) kurtaran ağabeyi Ali İshayman (20) ve Osman Kardaş (30) boğuldu.
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