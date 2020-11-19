Bugün korona virüs tablosunda vaka sayısı 4.542, ölen sayısı 123! İşte detaylı korona virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı'na ait https://covid19.saglik.gov.tr/ internet adresi üzerinde günlük olarak paylaşılan korona virüs verileri bugün ne durumda? Son zamanlarda artan vakalardan ve hayatını kaybeden vatandaşlardan sonra virüse karşı yeni önlemler de alınmaya başladı. İşte korona virüste son durum haberimizde...

KORONA VİRÜS TABLOSU 19 KASIM





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