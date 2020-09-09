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09.09.2020 - 18:24 |

Bugün koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı mı? Coronavirüs son durum ne?

Ağustos ayı itibarıyla artışa geçen koronaviürs vaka ve ölü sayıları eylül ayında da yükselişte... Dün bin 761 vaka sayısı görülürken vefat eden kişi sayısı ise 52'ydi. Tüm Türkiye akşam saatlerinde yeni tabloyu merak ederken 'Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı mı?' sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

Bugün koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı mı? Coronavirüs son durum ne?

Koronavirüs kabusu dünyada ve Türkiye'de devam ediyor. Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Bu durum halkı tedirgin ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları her gün olduğu gibi bugün de merak ediliyor. Peki Bugün koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı mı?

9 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

9 Eylül koronavirüs vaka ve ölü sayısı henüz Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmış değil. Saat 19.30 gibi vaka ve ölü sayısının açıklanması bekleniyor.

Bugün koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı mı Coronavirüs son durum ne

 

 

 

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