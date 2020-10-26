Bugün Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 26 Ekim korona tablosu nedir?

Koronavirüs vaka ve vefat sayıları halkı tedirgin etmeye devam ederken her geçen gün tedbirler genişletiliyor. Dün Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır" dedi.

26 EKİM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

26 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın yeni korona tablosuna göre hasta sayısı 2 bin 198 olurken vefat sayısı 75 oldu.

25 EKİM TABLOSU ŞÖYLE: