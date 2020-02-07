Bugün nerede, kaç şiddetinde, saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli açıklıyor - 7 Şubat Cuma SON DEPREMLER haritası

MANİSA 3.5 VE 4.0 İLE SALLANDI!



Manisa'da deprem fırtınası... 22 Ocak'ta 5.6 ile sallanan kentte artçı depremler devam ediyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 09.31'de 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Öte yandan saat 11.41'de AFAD'ın geçtiği son dakikaya göre 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.









DEPREM NERELERDE OLUŞUR?

Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir. Genel olarak depremlerin kabuğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir ve bu kesiler hep levha sınırlarıdır. Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler yeryüzünde üç ana kuşak oluşturur.

1. Kuşak (Pasifik Deprem Kuşağı): Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batı kıyıları ve Alaska'nın güneyinden Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda'yı içine alan en büyük deprem kuşağıdır. Yeryüzündeki büyük depremleri %81'i bu kuşak üzeride gerçekleşir.

2. Kuşak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) başlayıp Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlantik okyanusuna ulaşan kuşaktır. Yeryüzündeki büyük depremlerin %17'si bu kuşakta oluşur.

3. Kuşak (Atlantik): Bu kuşak Atlantik Okyanusu ortasında yer alan levha sınırı (Atlantik Okyanus Sırtı) boyunca uzanır.