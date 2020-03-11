Bugün okullar tatil mi? Corona virüsü nedeniyle okullar tatil mi?

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve corona virüsü Türkiye'ye de sıçradı. Corona vürüsü nedeniyle dünya genelinde yüzlerce kişi ölürken virüsün Türkiye'ye de rastlanmasının ardından tedirgin olan vatandaşlar özellikle okulların tatil olup olmayacağını sorguluyor. İşte detaylar...

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Corona virüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.