Bugün Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 31 Ekim'de devreden Sayısal Loto ikramiyesi 76 Milyon...
Bugün Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler için, bu akşam kazandıran numaraları haberimize ekledik. TV8 kanalında, Seda Sayan'ın sunumuyla canlı yayında yapılan Sayısal Loto'nun sonuçlarında 15 - 16 - 19 - 74 - 75 - 81 - Joker ise 20 oldu.
Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 31 EKİM 2020
Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı
6 Devir 0,00
5+1 0 0,00
5 2 272.407,40
4 294 1.853,10
3 11.397 119,50
2 188.189 10,85