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23.11.2020 - 17:24 |

Bugün yasak var mı? Akşam sekizden sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonunun ardından yeni haftanın ilk gününde en çok merak edilen sorulardan biri de sokağa çıkma yasağı oldu. Bugün sokağa çıkma yasağı var mı sorusu yoğun ilgi görmeye başlarken, sekizden sonra dışarı çıkmak yasak mı sorusu da aranmaya başladı. Peki bugün yasak var mı? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede yer alan sokağa çıkma yasağı günleri, saatleri...

Bugün yasak var mı? Akşam sekizden sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Uzun zaman sonra tekrar gündeme gelen ve geçtiğimiz hafta uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün de merakla araştırılıyor. 81 ilde tekrardan başlayan kısıtlamalar vatandaşları meraklandırıyor. Hafta sonu yasakları ardından hafta içi de yasak var mı araştırılıyor. Peki bugün sokağa çıkma yasağı var mı, bugün sekizden sonra dışarı çıkmak yasak mı?

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta içi 10.00 ve 20.00 saatleri arasında açık olacak iş yerleri şöyle: Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.

RESTORAN VE LOKANTALAR NASIL ÇALIŞACAK

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

İl ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme ­içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.

TAMAMEN KAPALI OLAN YERLER TAMAMEN KAPALI OLAN YERLER

Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek. 10:00-20:00 saatleri dışında dışarı çıkılmayacak.

    Tepki çeken görüntüler sonrası AVM'de yeni önlem!İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.
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