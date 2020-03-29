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29.03.2020 - 21:19 |

Bugün Türkiye'de Corona Virüs son vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (29 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Koca grafik tablosunu yayınladı

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 29 Mart Pazar günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması...

Bugün Türkiye'de Corona Virüs son vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (29 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Koca grafik tablosunu yayınladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor... Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaça yükseldi?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (29 MART)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:

TOPLAM TEST SAYISI: 65.446

TOPLAM VAKA SAYISI: 9217

TOPLAM CAN KAYBI: 108-131

29 MART (BUGÜN) VAKA SAYISI

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 9217

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1815

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:  23

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