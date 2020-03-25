25.03.2020 - 12:31 |
Bugün yaşanan son depremler neler? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Manisa sallanmya devam ediyor. Son olarak Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.9'luk bir deprem meydana geldi. Türkiye corona virüsü mücadelesi verirken bir yandan da son depremleri kontol ediyor. İşte bugün yaşanan son depremler...
Geceden bu yandan Osmaniye 2 kez 3.5 ile sallanırken Akdeniz ve Manisa'da da 3'ten büyük 4'ten küçük depremler meydana geldi. Şimdi vatandaşlar son depremler listesini kontrol etmek istiyor ve En son nerede ve ne zaman deprem oldu? sorusuna cevap arıyor.
SON DEPREMLER
Bugün saat 03.23 ve 03.24'te Osmaniye peş peşe 3.5 ile iki kez sallandı. Ardından 04.57'de Akdeniz'de 3. büyüklüğünde deprem meydana geldi. En son ise Manida'da saat 11.34'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.