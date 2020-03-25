Bugün yaşanan son depremler neler? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Geceden bu yandan Osmaniye 2 kez 3.5 ile sallanırken Akdeniz ve Manisa'da da 3'ten büyük 4'ten küçük depremler meydana geldi. Şimdi vatandaşlar son depremler listesini kontrol etmek istiyor ve En son nerede ve ne zaman deprem oldu? sorusuna cevap arıyor.

SON DEPREMLER

Bugün saat 03.23 ve 03.24'te Osmaniye peş peşe 3.5 ile iki kez sallandı. Ardından 04.57'de Akdeniz'de 3. büyüklüğünde deprem meydana geldi. En son ise Manida'da saat 11.34'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.