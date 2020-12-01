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01.12.2020 - 13:58 | | DHA

Bulduğu tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

Zonguldak'ta, kaçak kazı yaparak, bulduğu tarihi eserleri satmaya çalışan H.A. yakalandı.

Bulduğu tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde yaşayan H.A.'nın kaçak kazı yaparak tarihi eser bulduğunu tespit etti. Bu tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen H.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. H.A.'nın ev ve iş yerinde yapılan aramada, tarihi eser olarak değerlendirilen 5 yüzük, 7 metal para ve 3 süs objesi ele geçirildi. Tarihi eserler, Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. H.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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