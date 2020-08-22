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22.08.2020 - 23:37 | | DHA

Bünyan Belediye Başkanı corona virüse yakalandı

Kayseri'de, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını belirterek, "Aldığımız tüm tedbirler ve kurallara karşı olan hassasiyetimize rağmen maalesef koronavirüs testlerim pozitif çıkmıştır. Yaşadığımız bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli hemşehrilerime bu haberi bizzat vermek, salgının ciddiyetini yeniden paylaşmak istedim" dedi.

Bünyan Belediye Başkanı corona virüse yakalandı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu. Başkan Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli hemşehrilerim, aldığımız tüm tedbirler ve kurallara karşı olan hassasiyetimize rağmen maalesef koronavirüs testlerim pozitif çıkmıştır. Yaşadığımız bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli hemşehrilerime bu haberi bizzat vermek, salgının ciddiyetini yeniden paylaşmak istedim. Sağlık durumum iyi olmakla birlikte, kontrol amaçlı karantina sürecim tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Evimde izole durumdayım. Sizlerden ricam lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Virüsle mücadelede en etkin yol olan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyalım. En kısa sürede görüşmek dileğiyle, Allaha emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin."

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