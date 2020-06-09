Burada düne kadar yunuslar yüzüyordu

Amatör balıkçılar ve sahile gelenlerin etkisiyle Galata Köprüsü’nün dibi çöplerle doldu. Atılan çöpler deniz yüzeyini kaplayınca utandıran görüntüler oluştu. Sokağa çıkma yasağı döneminde yunusların yüzdüğü Haliç’in çöple dolmasına tepki gösteren vatandaşlardan Mehmet Salih, “Maalesef bizim insanlarımız yapıyor bunu” diye konuştu.

‘10 günde öldürdük’

Muhammed Çağrı Aydın da, “Karantinadan çıkalı 10 gün olmadı. 10 gün içerisinde bu hale geldik, öldürdük. 2 aydır deniz temizlenmişti. Eskisinden daha kötü hale getiririz yakında. İnsan görünce içi acıyor. Yunusları bir daha göremeyeceğiz zaten. O şansı da elimizden alıyorlar” dedi. Arnavutköy’deki yeşil alanlarda da piknik yapanlardan geriye çöp birikintileri kaldı. İstanbul’da piknik alanlarına ve parklara giden vatandaşların çoğunun hijyen kurallarına dikkat etmediği görüldü. Hafta sonunu parklarda ve yeşil alanlarda geçiren vatandaşlardan geriye çevrede bıraktıkları çöp birikintileri kaldı. Piknik yapmak için dün buraya gelen Mehmet Yıldız, “Hafta içi sakin olduğu için geldim. Piknik yapmaya elverişli değil, etrafı görüyorsunuz her yer pislik içinde, içler acısı bir durum. Her zaman bu tür olayları yaşıyoruz” dedi.

Yine Caddebostan ve Moda sahilinde buluşan gençler de arkalarında çöp yığınları bıraktı. Sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar, karşılaştıkları görüntüyü tepkiyle karşıladı.