Burak Akkul sağlık durumu nasıl? Burak Akkul kimdir?

Çok Gezenti programı sunucusu Burak Akkul'ın corona virüsü testi pozitif çıkmış ünlü sunucu daha sonra yoğun bakıma alınmıştı. Şimdi Akkul hakkındaki detaylar merak edilirken en çok da sağlık durumuna ilişkin bilgi alınmak isteniyor. İşte son durum...

BURAK AKKUL SAĞLIK DURUMU

Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan Twitter'dan yaptığı son açıklamada "Test sonuçlarını görme fırsatım oldu. Anladığım kadarıyla bu yoğun bakım tedavisi birkaç hafta alabilecek bir süreç. Tıp çok az bilgi sahibi olduğum bir alan. Bu nedenle sadece şunu söyleyebilirim, doktorlar çok yoğun ve ilgiyle tedaviyi yönetiyorlar. Seda bugün duygusal olarak çok daha iyi. Burak’tan haber alınca, doktoruyla konuşunca daha da iyi oldu. Sosyal medyadan uzak duruyor, dediğiniz gibi bir süre de uzak duracak. Fiziksel olarak şikayetleri devam ediyor. Fakat her ikisinin de iyileşeceğine inancımız tam." diye konuştu.

BURAK AKKUL KİMDİR?

1972 doğumlu. Profesyonel yazarlık hayatına Güneş Gazetesi ile adım atmış, aslen Kırklareli'de dünyaya geldi.

Mizah Yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli program'da ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede yenir gibi bir çok sorunun cevabını vermektedir.

Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul Komikaze'nin isim babasıdır. Ayrıca Çılgın Bediş'in bir kaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar'ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını yapmıştır.