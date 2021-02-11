‘BURAK’ hayata geçiyor

Milli uydu fırlatma sistemi geliştirilmesi hedefinin ilk adımı olan projenin fizibilite raporu 2017’de tamamlandı. 2023 hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmesi öngörülen projeyle, uzay projeleri için ihtiyaç duyulan teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Türkiye’nin uzaya bağımsız olarak erişim yapabilen ülkeler arasında yer alması öncelikli hedef.

Atı ilham verdi

Hz. Muhammed’in Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya kadar yapmış olduğu gece yolculuğundaki biniti olduğuna inanılan, “Burak” isimli atın projeye isim için ilham verdiği belirtiliyor. Savunma Sanayi Başkanlığı şirketlerinden Uzay Teknolojileri A.Ş. (DeltaV) ise çalışmaları hayata geçiren şirket olacak.

DeltaV, 2017’den beri ileri uzay uygulamalarında kullanılabilecek kimyasal roket motoru teknolojilerinin geliştirilmesi ve ürün haline getirilmesi konusunda faaliyet gösteriyor. Elde edilecek teknolojiler ile dünyada rekabet edebilir fırlatma sistemleri ve uzayda çalışabilecek motorların geliştirip ürüne dönüştürülmesi sağlanacak.