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21.12.2020 - 19:10 | | DHA

Burası aslında bir ev! Hepsi ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada beslenmesi ve satışı yasak 16 adet piton, 38 adet kertenkele, 53 adet örümcek ve 2 adet kurbağa ele geçirildi, hayvanları besleyen kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit Yahya Kaptan Mahallesindeki bir eve beslenmesi ve satışı yasak hayvanların bulunduğu ihbarı üzerine baskın düzenledi.

Ekipler evde, şeffaf kutular ve akvaryum içerisinde piton, kertenkele ile aralarında tarantulanın da olduğu zehirli örümcekler ve kurbağalar buldu.

Burası aslında bir ev Hepsi ele geçirildi

Polis, 16 adet piton yılanı, 38 adet değişik türlerde kertenkele, 53 adet değişik türlerde örümcek ve 2 adet kurbağaya el koydu.

Hayvanları besleyen kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatılırken, el konulan hayvanlar, Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Burası aslında bir ev Hepsi ele geçirildi

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