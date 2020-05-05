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05.05.2020 - 18:11 | | DHA

Burası Bodrum! Balıkçı ağında görünce büyük şok yaşadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, teknesiyle denize açılan bir balıkçının ağına 2 köpek balığı takıldı.

Burası Bodrum! Balıkçı ağında görünce büyük şok yaşadı

Ortakent Mahallesi'nde yaşayan bir balıkçı, teknesiyle sabah denize açılarak bıraktığı ağını toplamaya gitti. Ağını tekneye çeken balıkçı, 2 köpek balığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Burası Bodrum Balıkçı ağında görünce büyük şok yaşadı

Balıklardan birinin 1 metre 60 santim, diğerinin ise 1 metre civarında olduğu görüldü. Köpek balıkları nedeniyle ağa başka balıkların takılmadığını gören balıkçı, kıyıya döndü. Vatandaşlar ise, köpek balıklarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normalleşme adımlarının diğer unsurlarını gelecek hafta açıklayacağızCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Yeni dönemde kurallara mutlaka uymamız gerekiyor. Kazanımları tehlikeye atacak adımlardan kaçınmak gerek. Kurallara uyulmazsa tedbirleri yeniden gözden geçiririz. Normalleşme adımlarının diğer unsurlarını gelecek hafta açıklayacağız" dedi.
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