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06.03.2020 - 10:05 | | AA

Burası İstanbul! Sabaha kadar devam etti

Gebze-Halkalı arasında her gün binlerce vatandaşın seyahat ettiği Marmaray hattı üzerinde bulunan istasyonlarda, dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Burası İstanbul! Sabaha kadar devam etti
Marmaray istasyonlarında dezenfekte çalışması
Marmaray istasyonlarında dezenfekte çalışması
Marmaray istasyonlarında dezenfekte çalışması
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Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Marmaray istasyonlarında yürütülen dezenfekte çalışmaları sıklaştırıldı.

Hat üzerinde bulunan 43 istasyon, yolcu taşımacılığı tamamlandıktan sonra sabaha kadar temizleniyor.

Dezenfekte çalışmaları özellikle yolcuların sık kullandığı istasyon giriş ve çıkışları, iade cihazları, asansörler, yürüyen merdivenler, turnikeler, tuvaletler ve tren bekleme alanlarında titizlikle uygulanıyor.

 

 

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