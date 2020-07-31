Burcu’nun ailesinden itiraz

Ailenin avukatlarının yaptığı itirazda Yusuf K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılması talep edildi. Kaza ile ilgili önemli iddialarda bulunan ailenin avukatı Dilek Helvacı, “Yusuf K.’nın diğer araçlarla yarıştığı sırada Burcu Erol’a çarptığını gören görgü tanıklarının polis tarafından götürüldüğünü gören şahitlerin olduğunu ancak buna rağmen karakolda alınan ifadeler arasında böyle bir görgü tanığının bulunmadığını” söyledi. Helvacı, “Delilleri karartma, tanıkları baskı altına alma ve kaçma şüphesi altında bulunan sürücü Yusuf K.’nın bir an önce tutuklanmasını ve adaletin tecellisini istiyoruz” diye konuştu.