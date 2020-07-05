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05.07.2020 - 17:27 | | DHA

Burdur Gölü sahilinde erkek cesedi bulundu!

Burdur Gölü sahilinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Üzerinden Ahmet Alan (82) adına kimlik çıkan yaşlı adamın ölüm nedeni, otopside belirlenecek

Burdur Gölü sahilinde erkek cesedi bulundu!

Burdur yeni devlet hastanesi inşaat alanı altındaki sahilde ceset olduğunu gören yamaç paraşütü sporcuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden Ahmet Alan adına kimlik çıkan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaşlı adamın cesedi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Alan'ın ölüm nedeni otopside belirlenecek.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kararlılık mesajı! "Söke söke alacağız"Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'ne video konferansla katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır. Bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız' dedi.
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