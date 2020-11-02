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02.11.2020 - 10:59 | | DHA

Burdur'da 4 köy ile 3 mahalle karantinaya alındı!

Burdur’da koronavirüs vakası tespit edilen 4 köy ile Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyündeki 3 mahalle, karantinaya alındı.

Burdur'da 4 köy ile 3 mahalle karantinaya alındı!

Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka, Kozluca ve Karaçal köyleri ile Gölhisar ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde koronavirüs vakası ve temaslılar bulunduğu saptandı. Bunun üzerine 4 köy hıfzıssıhha kurulu kararlarıyla karantinaya alındı. Köylere giriş-çıkış, jandarma ekiplerince kapatıldı.

Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyünün Narağacı, Pazaralan ve Koceyer mahalleleri de 9 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ve 25'den fazla temaslı bulunması sonucu karantina altına alındı. Mahallelerin giriş-çıkışları Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce kapatıldı.

 

 

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