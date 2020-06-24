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24.06.2020 - 17:34 | | DHA

Burdur'da, 6 günde 8 kişide corona virüs tespit edildi

Burdur'da, 29 Mayıs'tan bu yana corona virüs vakasına rastlanılmazken, son 6 günde 8 pozitif vaka tespit edildi.

Burdur'da, 6 günde 8 kişide corona virüs tespit edildi

Kentte son 6 günde Covid-19 testi yapılan 8 kişinin sonucunun pozitif olduğu belirlendi. Pozitif vakalardan 1'inin Bucak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedilirken, Burdur Devlet Hastanesi'nde 4, Bucak Devlet Hastanesi'nde ise 3 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Tedavi görenlerin sağlık durumlarının ağır olmadığı belirtildi.

Burdur'da en son 29 Mayıs'ta pozitif vakaya rastlanılmış, hasta tedavisinin ardından evine gönderilmiş, bugünden sonra kentte pozitif vaka tespit edilmemişti. 

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