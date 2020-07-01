Burdur'da, asker uğurlamasında sosyal mesafe unutuldu

Kentte vatani görevini yapmak için birliklerine gidecek asker adayları, dün akşam aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Burdur Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki asker uğurlamasında zaman zaman sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. Polis ekipleri, aileleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı. Aileleriyle vedalaşan gençler, vatani görevlerini yapacakları şehirlere hareket etti.