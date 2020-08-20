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20.08.2020 - 14:38 | | DHA

Burdur'da bir mahalle karantinaya alındı

Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Yeni Camii Mahallesi, koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Burdur'da bir mahalle karantinaya alındı

Kemer ilçesinin Yeni Camii Mahallesi'nde koronavirüs vakası tespit edildi. Hastayla temaslılar olduğunun da belirlenmesi üzerine mahallenin karantinaya alınması kararı verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine göre, 20.08.2020 Perşembe günü saat 10.00'da Kaymakamlık makamında, Kemer Kaymakam Vekili Rabia Naçar başkanlığında toplanarak; Burdur Kemer Yeni Camii Mahallesi'nde (230 haneli, 656 nüfuslu) Covid-19 (koronavirüs) hastası ve temaslı bulunması nedeniyle 20.08.2020 tarihinden itibaren ikinci bir karar alınıncaya kadar Yeni Camii Mahallesi'nin karantinaya alınmasına, mahallenin kontrol altına alınarak görevli personel haricinde (sağlık personeli, kolluk kuvveti vb.) giriş çıkışların kapatılmasına, ilçemiz Yeni Camii Mahallesi'nde tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılacak ortak çalışma çerçevesinde oluşturulacak izin sistemiyle aksatılmadan kontrollü bir şekilde yürütülmesi, kaymakamlık tarafından alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması, tedbirlere aykırı davranılması durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları alınmıştır" denildi.

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