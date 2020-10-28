Burdur'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalar sonucunda Burdur, Gaziantep, Antalya, Eskişehir ve Isparta'da düzenlenen operasyonlarda ankesörlü telefonla ardışık arama yaptıkları tespit edilen 3'ü aktif görevde astsubay 8 kişi, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aktif görevdeki bir astsubay tutuklanırken, diğer 7 şüpheli etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol kararıyla serbest kaldı.