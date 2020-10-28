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28.10.2020 - 15:04 | | DHA

Burdur'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Burdur merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı, 7'si ise etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldı.

Burdur'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalar sonucunda Burdur, Gaziantep, Antalya, Eskişehir ve Isparta'da düzenlenen operasyonlarda ankesörlü telefonla ardışık arama yaptıkları tespit edilen 3'ü aktif görevde astsubay 8 kişi, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aktif görevdeki bir astsubay tutuklanırken, diğer 7 şüpheli etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

 

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açıldıAvrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattının 1. etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı bugün ilk sürüşünü yaptı. 10 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olan metroya, güzergahı olduğu için binenler kadar, merakından binen yolcularda vardı. Yolculardan Selahattin Şimşek, "İlk olduğu için merak ettim bindim. Normalde kullandığım bir güzergah değil ama ilk defa binmek için, görmek için geldim. Tedbirliyiz maskemizi taktık geldik" dedi.
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