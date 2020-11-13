13.11.2020 - 12:57 | | AA
Burdur'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü
Burdur'da otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan baba ve oğlu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mahmut Kara idaresindeki 15 FD 313 plakalı otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu Karaçal köyü yakınlarında, Gürol Şimşek'in kullandığı 15 UA 036 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Kara, babası Halil ile annesi Gülsüm Kara yaralandı.
Sağlık ekipleri, Gülsüm Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan baba ve oğlu ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gülsüm Kara'nın cenazesi morga götürüldü.
İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, Marmara'yı etkileyecekİzmir'i vuran depremin ardından Marmara Bölgesi'ndeki aktif fay hatlarını işaret eden Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, "İnsanlara etkisi bakımından 'katil fay' olarak isimlendirilen Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde oluşabilecek bir depremin Marmara'yı ve Güney Marmara'yı etkilemesi beklenmektedir. Burada oluşacak olan deprem aynı zamanda tsunami etkisi de gösterebilecek bir depremdir" dedi.