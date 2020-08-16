Bursa- Ankara karayolunda zincirleme kaza: 1'i bebek 6 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Yunus Yılmaz (25) yönetimindeki 16 BP 087 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden yavaşlayan Adem Yusuf Demir'in (33) kullandığı 06 BT 206 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Arkadan gelen Nurettin Yaşar (63) yönetimindeki 16 Y 7518 plakalı otomobil de16 BP 087 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler yaralanmazken, otomobillerdeki yolcular Aysun Demir (42), Fadimen Demir (28) ve Elif Ece Demir (1) ile Eymen Uşak (11), Zarfiye Yaşar (59) ve Lütfiye Uşak (38) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde olası bir kaza ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemi aldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.