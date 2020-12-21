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21.12.2020 - 11:38 | | DHA

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün yıkılan 46 yıllık binası, havadan görüntülendi

Bursa’da, 46 yıl İl Emniyet Müdürlüğü’nce kullanılan 6 katlı bina, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Bina enkazı, havadan görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde 1974 yılında inşa edilen ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılan binanın, geçen sene uzmanlarca yapılan teknik incelemelerde depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Uzun dönem İl Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu ve geçen yıl boşaltılmadan önce Asayiş Şube Müdürlüğü’nün hizmet verdiği bina için yıkım kararı alındı. Kent merkezindeki binanın yıkımına dün başlandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, binayı kontrollü olarak yıktı. Yıkım anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bina enkazı ise dronla havadan görüntülendi.

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