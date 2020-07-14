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14.07.2020 - 12:28 | | İHA

Bursa İnegöl’de 15 Temmuz sergisi açıldı

İnegöl’de 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 4’üncü yıl dönümü anma programları, 15 Temmuz sergisiyle başladı. Belediye önünde yapılan sergide 15 Temmuz gecesi ve devamındaki demokrasi nöbetlerinde İnegöl, İstanbul ve Ankara’da yaşananların fotoğrafları sergileniyor.

Bursa İnegöl’de 15 Temmuz sergisi açıldı

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 4’üncü yıl dönümünde anma programlarının startı bu sabah belediye önünde açılan 15 Temmuz sergisiyle verildi. 2 gün boyunca sergilenecek görsellerde 15 Temmuz gecesi ve devamındaki demokrasi nöbetlerinde İnegöl, İstanbul ve Ankara’da yaşananlar sergileniyor. 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak adına yapılan serginin açılışı, Kaymakam Şükrü Görücü ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile meclis üyeleri ve protokolün katılımıyla yapıldı. Sergi açılışı öncesi bir açıklama yapan Kaymakam Görücü, “15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 4’üncü yıl dönümündeyiz. Bugün o karanlık geceyi anlatan fotoğrafların yer aldığı sergimizi hep birlikte açacağız. Maalesef ülkemizde dün olduğu gibi bugün de adına FETÖ dersin, PKK dersin terör örgütlerinin her zaman hedefindedir. Bunu önlemenin yolu da birlik ve beraberlikten geçer. Zaten 15 Temmuz’da demokrasi ve milli birlik ve beraberlik günü olarak ilan edildi. Bugün de bunu başlatıyoruz. Yarın akşam inşallah alanlarda daha geniş kapsamlı kutlamalar yapacağız. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açıklama sonrası sergilenen fotoğraflar gezilere incelendi.

Bursa İnegöl’de 15 Temmuz sergisi açıldı

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