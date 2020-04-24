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24.04.2020 - 03:13 |

Bursa sahur ne zaman bitecek, sahur vakti saat kaça kadar devam edecek? Diyanet yayınladı: Bursa için Ramazan imsakiyesi 24 Nisan 2020

Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Milyonlarca Müslüman bu hayırlı ay için heyecanlanırken bu gece ilk sahur yapılacak. Oruç tutmak isteyenler niyet edecekler. Bursa'da yaşayanlar şimdi, iftar vakitlerini araştırıp Bursa'da sahur ve imsak saat kaçta ne zaman başlıyor ve bitiyor sorusunu soruyor.

Bursa sahur ne zaman bitecek, sahur vakti saat kaça kadar devam edecek? Diyanet yayınladı: Bursa için Ramazan imsakiyesi 24 Nisan 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı il il Ramazan imsakiyesi yayımladı. Ramazan ayı boyunca gün gün sahur ve iftar saatleri merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş, yaşadığı şehrin sabah ezanı ve akşam ezanı saati hakkında bilgilenmek için arayışa koyuldu. Ramazan ayı imsakiyesi 2020 en çok arananlar listesine girdi. Ramazan ayının ilk gününden son gününe kadar sahur ve iftar saatlerine haberimizdeki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

BURSA İMSAKİYE 2020

24 Nisan 2020 Cuma: SAHUR 04:32 İFTAR 19:58

25 Nisan 2020 Cumartesi: SAHUR 04:30 İFTAR 19:59

26 Nisan 2020 Pazar: SAHUR 04:28 İFTAR 20:00

27 Nisan 2020 Pazartesi: SAHUR 04:26 İFTAR 20:01

İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

BURSA İMSAKİYE 2020

Bursa sahur ne zaman bitecek, sahur vakti saat kaça kadar devam edecek Diyanet yayınladı: Bursa için Ramazan imsakiyesi 24 Nisan 2020

Ssokak gündüz gibi aydınlandıBurdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
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