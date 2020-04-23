23.04.2020 - 22:15 |
Bursa sahur saat kaçta bitiyor, sahur ne zaman başlıyor? Diyanet yayınladı: Bursa Ramazan imsakiyesi 24 Nisan 2020
On bir ayın sultanı Ramazan ayının 1. gününe giriyoruz. İftara saatler kala milyonlarca vatandaş, sahur ve iftar saat kaçta merak ediyor. 24 Nisan 2020 Cuma günü Bursa'da sahur ve iftar saati, Ramazan imsakiyesinde yerini aldı. İl İl 2020 Ramazan imsakiyesi hazırlandı. Peki Bursa'da bugün ve önümüzdeki günlerde sahur ve iftar saat kaçta olacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı il il Ramazan imsakiyesi yayımladı. Ramazan ayı boyunca gün gün sahur ve iftar saatleri merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş, yaşadığı şehrin sabah ezanı ve akşam ezanı saati hakkında bilgilenmek için arayışa koyuldu. Ramazan ayı imsakiyesi 2020 en çok arananlar listesine girdi. Ramazan ayının ilk gününden son gününe kadar sahur ve iftar saatlerine haberimizdeki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
BURSA İMSAKİYE 2020
24 Nisan 2020 Cuma: SAHUR 04:32 İFTAR 19:58
25 Nisan 2020 Cumartesi: SAHUR 04:30 İFTAR 19:59
26 Nisan 2020 Pazar: SAHUR 04:28 İFTAR 20:00
27 Nisan 2020 Pazartesi: SAHUR 04:26 İFTAR 20:01
BURSA İMSAKİYE 2020
İstanbul balkonlara ve pencerelere çıkarak 23 Nisan’ı kutladı23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini açılışının 100. yılında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde bulunan vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak bayrak sallayıp İstiklal Marşını okudu.