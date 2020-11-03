Bursa Valiliği'nden 'Kovid-19 soruları için 112'yi aramayın' uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, son dönemde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan sağlık aramalarının oldukça arttığı bildirildi.

Kovid-19 ile ilgili soru ve sorunlar için 295 64 00 numaralı "Kovid-19 Çağrı Merkezi"nin aranması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Acil durumlar haricinde 112 meşgul edilmemelidir. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın 'Acaba virüs bulaştı mı?' endişesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çeşitli sorular yöneltmesi nedeniyle merkezimizin görüşme sayısı günlük 5 binin üzerine çıkmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi, trafik kazası, kalp krizi gibi hayati öneme haiz durumlarda aranmalıdır."