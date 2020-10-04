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04.10.2020 - 09:22 | | AA

Bursa'da 100 bin liralık cep telefonu ve tableti saniyeler içinde çaldılar

Son dakika haberlere göre, Bursa'da bir cep telefonu mağazasının camını kırarak yaklaşık 100 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'da 100 bin liralık cep telefonu ve tableti saniyeler içinde çaldılar

Bursa'da bir cep telefonu mağazasının camını kırarak yaklaşık 100 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki cep telefonu dükkanının önüne otomobille yanaşan 4 kişi, yanlarında getirdikleri taşlarla iş yerinin camını kırdı.

Şüphelilerden biri otomobilde beklerken diğer 3 kişi iş yerine girerek yaklaşık 100 bin liralık cep telefonu ve tableti çaldı. Hırsızlık olayının ardından otomobile binen şüpheliler bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarını inceledi.

Otomobille geldikleri iş yerinden yaklaşık 1 dakikada hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada söz konusu iş yerinden son bir yılda 3. kez aynı şekilde hırsızlık yapıldığı öğrenildi.

 

Alt geçitten kalaslı dehşet!Beyoğlu'nda Galata Köprüsü alt geçidinde 4 kişinin yolunu kesen şüpheli dehşet saçtı. Kendisine verilen 5 TL'yi beğenmeyen şüpheli, bir dükkandaki tadilattan sonra alt geçitte bırakılan kalası yerden alarak Hüseyin Sezer'in kafasına vurdu. Yere yığılan Hüseyin Sezer hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınırken şüpheli olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı.
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