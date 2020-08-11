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11.08.2020 - 16:46 | | DHA

Bursa'da 20 bin TL'lik dövizin sahibini her yerde arıyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken, yaklaşık 20 bin TL değerinde döviz bulan 2 genç, paraların sahibini arıyor.

Bursa'da 20 bin TL'lik dövizin sahibini her yerde arıyorlar

İnegöl ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan güvenlik görevlisi Seyhan Şengün (32) ile fabrika işçisi Fatih Limanoğlu (35), Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yeşil alanda, iki kişinin yere saçılmış bir şeyler topladığını fark etti. Merak edip yanlarına giden iki arkadaş, yeşil alandaki cisimlerin döviz olduğunu anladı. Şengün ve Limanoğlu, paraları toplayan kişilere, sahibini aramayı teklif etti. Kabul edilmeyince, paranın miktarını bir yere yazıp, diğer iki kişinin de iletişim bilgilerini alan Şengün ile Limanoğlu, paraları döviz bürosuna götürüp, sahte olup olmadıklarını kontrol ettirdi. Dövizlerin gerçek oluğunu öğrenen Şengün ve Limanoğlu, paraların sahibinin bulunması halinde, dövizleri teslim edeceklerini söyledi.

Bursada 20 bin TLlik dövizin sahibini her yerde arıyorlar

Paranın sahibini bulmak için harekete geçtiklerini belirten Fatih Limanoğlu, "Arkadaşımla işimiz vardı. Yolda giderken bisikletli birinin yerde para topladığını gördük. Şüphelendik ve yardım etmek için durduk. Paraların toplanan kişinin olmadığını ve başkasının düşürdüğünü öğrendik. Paraları arkadaşım ve temizlik görevlisiyle topladık. Paranın miktarını bir yere yazdık ve parayı toplayanların telefon numaralarını aldık. Paranın sahibini bulmak için karakola ve belediyeye başvuruda bulunduk. Paraların sahibini bularak vatandaşlık görevimizi yerine getirmek istiyoruz" dedi.

Seyhan Şengün ise "Vatandaşlık görevimizi yapmak istedik. Bulduğumuz yüklü miktardaki Euro'nun sahibini arıyoruz. İnşallah sahibini buluruz ve teslim ederiz. Bulduğumuz paranın değeri yaklaşık 20 bin TL" diye konuştu.

Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Hepsi mağaradan çıktıMilli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Pençe Kaplan Operasyonu paylaşım yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, 'Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait; 1 adet AT-4 güdümlü tanksavar silahı, 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi' denildi.
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