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13.02.2021 - 15:41 | | DHA

Bursa'da 65 yaş üstüne toplu ulaşım serbest

Pandemi ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aralık ayından bu yana 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen toplu ulaşım kısıtlaması, aşılama takviminin başlaması nedeniyle Pazartesi gününden itibaren kaldırılıyor.

Bursa'da 65 yaş üstüne toplu ulaşım serbest

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaşın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 01.12.2020 tarihinden bu yana 65 yaş üstü vatandaşlar için uyguladığı toplu ulaşım kısıtlaması, aşı takviminin başlaması nedeniyle 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren kaldırılıyor. Hatırlanacağı üzere gerek 65 yaş üstü vatandaşlar gerekse de engelli vatandaşların süreçten olumsuz etkilenmemesi için her türlü desteği sağlayan Burulaş, söz konusu vatandaşlara getirdiği vize muafiyetini 31 Marta kadar uzatmıştı.

Toplamda 74 bin engelli ve engelli refakatçisi ile 210 bin 65 yaş üstü vatandaşın vizelerini ücretsiz olarak 31 Marta kadar yenileyen Burulaş, şimdi de toplu taşıma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların aşıya kolay erişimi ve hastanelere ulaşımının sağlanması için kısıtlamayı kaldırıyor. Aşılama takvimi başlayan 65 yaş üstü vatandaşların abonman kartları 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren kullanıma açılacak.

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