Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı ek genelge doğrultusunda Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındı. Buna göre; 65 yaş ve üzeri vatandaşların, her gün 10.00-16.00 saatleri arasında maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkabilmelerine ve bu saatler dışında sokağa çıkmasının yasaklanmasına karar verildi. Ayrıca; karantinadaki vatandaşların, takip süresi içerisinde ateş, solunum semptomlarının gelişmeleri halinde tıbbi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşlerinde özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildi.