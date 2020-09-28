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28.09.2020 - 13:48 | | DHA

Bursa'da 7 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı

Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı, 5 şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.

Bursa'da 7 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi günü uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Evlerine baskın düzenlenen A.E., D.B., K.Y., C.Y., A.B., O.G. ve E.U. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, toplam 350 gram metamfetamin, 50 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. ve D.B. çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Bugün adliyeye sevk edilen K.Y., C.Y., A.B., O.G. ve E.U.'nun ise savcılık sorgusu devam ediyor.

 

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