Bursa'da akılalmaz corona tuzağı! Ambulans çağırıp, fotoğrafını çekip panik yaratıyorlar

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını devam ederken, yurt genelinde de corona virüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Sağlık ekipleri gece gündüz vatandaşların yardımına koşarken bazı kendini bilmezler de acil çağrı merkezini arayarak asılsız ihbar vermeye devam ediyor.

Sağlık ekiplerini meşgul eden bu şahıslar birde sağlık ekiplerinin fotoğraflarını paylaşarak, "corona virüs salgını buraya da sıçradı" diyerek insanlara korku saçıyor.

Bursa'da da benzer bir durumun yaşandığı iş yerine asılsız ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri market içerisinde hasta aradı. Ambulansın market önünde çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşan şüpheliler, market çalışanlarında "Corona virüs salgını var" diyerek mahalleliye korku saldı. Sosyal medya üzerinden insanlara korkuya neden olan fotoğraflar nedeniyle çok fazla olumsuzluk yaşadıklarını söyleyen market yetkilileri, "Rutin olarak temizlik ve dezenfektan işlemi yapıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değildir" diyerek bu olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Market sorumlusu Harun Altun, "Asılsız ihbarlar ile ambulansları Perşembe ve Cumartesi olmak üzere 2 kere ambulans çağırarak fotoğraf çektiler. Fotoğraf çekildikten sonra sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılmış. Asılsız bir şekilde kasiyerlerimizde corona virüs vakası olduğunu, market müdürümüzün Corona virüsten vefat ettiğini paylaşmışlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. Marketimizde herhangi bir sorun yoktur" diyerek bu olayı yapanlar hakkında şikayetçi olduklarını söyledi.